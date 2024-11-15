SON DAKİKA! Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını araştırıyoruz. Şu ana kadar bize ulaşan bir şey olmadı." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
SON DAKİKA! Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem
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Rize'nin Hemşin ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin açıklama Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapıldı.

Buna göre, Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

AFAD'ın internet sitesinde depreme ilişkin yapılan açıklamada, sarsıntının 12,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Rize ilimizin Hemşin ilçesinde saat 12.02’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar da depreme ilişkin açıklama yaptı. Bekar, "Büyük bir deprem oldu. Herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını araştırıyoruz. Şu ana kadar bize ulaşan bir şey olmadı." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da Rize'deki 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Ali Yerlikaya, "Rize Çamlıhemşin'de 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. Deprem çevre illerden Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon’dan da hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığımızın verilerine göre 4,7 ölçeğinde, ilimiz Hemşin merkezli bir deprem meydana gelmiş olup şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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