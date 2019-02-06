Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iş seyahati için ve TIR-kamyon şoförü olarak Rusya'ya giden Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimini kaldırdı.
EKONOMİK ÖNLEMLERDEN BAZILARI İPTAL EDİLDİ
Rusya hükümetinden yapılan açıklamaya göre Putin, 24 Kasım 2015'te Rus Su-24 uçağının Türk F-16'ları tarafından düşürülmesi nedeniyle Türkiye'ye uygulanan özel ekonomik önlemlerin bazılarını iptal etti.
ulusal.com.tr
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iş seyahati için ve TIR ve kamyon şoförü olarak Rusya'ya giden Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimini kaldırdı. 24 Kasım 2015'te Rus Su-24 uçağının Türk F-16'ları tarafından düşürülmesi nedeniyle Türkiye'ye uygulanan özel ekonomik önlemlerin bazılarını iptal etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iş seyahati için ve TIR-kamyon şoförü olarak Rusya'ya giden Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimini kaldırdı.