banner1002
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Şarkıcı Mahmut Tuncer hakkında karar verildi
Şarkıcı Mahmut Tuncer hakkında karar verildi
Siemens ile ilgili AB'den karar
Siemens ile ilgili AB'den karar
O ülke NATO'ya katılıyor
O ülke NATO'ya katılıyor

Son dakika... Rusya Türk iş insanları ve TIR şoförlerine vizeyi kaldırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iş seyahati için ve TIR ve kamyon şoförü olarak Rusya'ya giden Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimini kaldırdı. 24 Kasım 2015'te Rus Su-24 uçağının Türk F-16'ları tarafından düşürülmesi nedeniyle Türkiye'ye uygulanan özel ekonomik önlemlerin bazılarını iptal etti

Son dakika... Rusya Türk iş insanları ve TIR şoförlerine vizeyi kaldırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iş seyahati için ve TIR-kamyon şoförü olarak Rusya'ya giden Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimini kaldırdı.

EKONOMİK ÖNLEMLERDEN BAZILARI İPTAL EDİLDİ

Rusya hükümetinden yapılan açıklamaya göre Putin, 24 Kasım 2015'te Rus Su-24 uçağının Türk F-16'ları tarafından düşürülmesi nedeniyle Türkiye'ye uygulanan özel ekonomik önlemlerin bazılarını iptal etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya #Putin #son dakika #vize
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.