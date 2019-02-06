Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iş seyahati için ve TIR ve kamyon şoförü olarak Rusya'ya giden Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimini kaldırdı. 24 Kasım 2015'te Rus Su-24 uçağının Türk F-16'ları tarafından düşürülmesi nedeniyle Türkiye'ye uygulanan özel ekonomik önlemlerin bazılarını iptal etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iş seyahati için ve TIR-kamyon şoförü olarak Rusya'ya giden Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimini kaldırdı.



EKONOMİK ÖNLEMLERDEN BAZILARI İPTAL EDİLDİ



Rusya hükümetinden yapılan açıklamaya göre Putin, 24 Kasım 2015'te Rus Su-24 uçağının Türk F-16'ları tarafından düşürülmesi nedeniyle Türkiye'ye uygulanan özel ekonomik önlemlerin bazılarını iptal etti.



ulusal.com.tr