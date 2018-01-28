Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefonda görüşerek Soçi'de gerçekleşecek Suriye kongresine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu duyurdu.
Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi'de yapılacağı açıklanmıştı.
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefonda görüşerek Soçi'de gerçekleşecek Suriye kongresine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefonda görüşerek Soçi'de gerçekleşecek Suriye kongresine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu duyurdu.