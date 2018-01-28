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Son dakika! Rusya ve Türkiye Soçi'yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefonda görüşerek Soçi'de gerçekleşecek Suriye kongresine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu duyurdu.

Son dakika! Rusya ve Türkiye Soçi'yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefonda görüşerek Soçi'de gerçekleşecek Suriye kongresine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu duyurdu.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi'de yapılacağı açıklanmıştı. 

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Etiketler; #rusya #türkiye #soçi #Sergey Lavrov #Mevlüt Çavuşoğlu #rusya dışişleri bakanlığı
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