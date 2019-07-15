Son dakika S-400 haberleri... ABD'den 'Türkiye'ye yaptırım' açıklaması! CAATSA tanımı nedir

Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Kanunlar yaptırım uygulanmasını gerektiriyor ve yasalar uygun hareket edeceğimizden, Başkan (Donald) Trump’ın da yasalara uyacağından eminim" dedi. Peki, 2 Ağustos 2017'de Trump tarafından imzalanan Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası CAATSA nedir

Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Kanunlar yaptırım uygulanmasını gerektiriyor ve yasalar uygun hareket edeceğimizden, Başkan (Donald) Trump’ın da yasalara uyacağından eminim" dedi.



Washington Post’a demeç veren Pompeo, Rusya’da S-400’leri teslim alan Türkiye’ye uygulanacak ‘cezaların’ yakında gelebileceğini belirtti.



S-400 savunma sistemlerinin ilk kısmı cuma günü Türkiye’ye gelmişti.



CAATSA NEDİR



Peki, 2 Ağustos 2017'de Trump tarafından imzalanan Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası CAATSA nedir?



En önemli düzenleme ise CAATSA'nın 231 ve 235'inci maddelerinde yer alıyor. 231'inci maddede Rusya ile İstihbarat ve Savunma alanında işbirliği hedef alınırken 235'inci maddede 12 farklı başlıkta yaptırımlar sıralanıyor.



Başkan ise karar alınması halinde bu yaptırım türlerinden en az 5'ini uygulamak zorunda.



ulusal.com.tr

