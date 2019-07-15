banner1005
Sivas'taki İstiklal Caddesi'nin adı değişmeyecek
Sivas'taki İstiklal Caddesi'nin adı değişmeyecek
Spor kulüplerinden 15 Temmuz mesajı
Spor kulüplerinden 15 Temmuz mesajı
Dünyada 15 Temmuz anma programları
Dünyada 15 Temmuz anma programları
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika S-400 haberleri... ABD'den 'Türkiye'ye yaptırım' açıklaması! CAATSA tanımı nedir

Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Kanunlar yaptırım uygulanmasını gerektiriyor ve yasalar uygun hareket edeceğimizden, Başkan (Donald) Trump’ın da yasalara uyacağından eminim" dedi. Peki, 2 Ağustos 2017'de Trump tarafından imzalanan Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası CAATSA nedir

Son dakika S-400 haberleri... ABD'den 'Türkiye'ye yaptırım' açıklaması! CAATSA tanımı nedir

Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Kanunlar yaptırım uygulanmasını gerektiriyor ve yasalar uygun hareket edeceğimizden, Başkan (Donald) Trump’ın da yasalara uyacağından eminim" dedi.

Washington Post’a demeç veren Pompeo, Rusya’da S-400’leri teslim alan Türkiye’ye uygulanacak ‘cezaların’ yakında gelebileceğini belirtti.

S-400 savunma sistemlerinin ilk kısmı cuma günü Türkiye’ye gelmişti.

CAATSA NEDİR

Peki, 2 Ağustos 2017'de Trump tarafından imzalanan Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası CAATSA nedir?

En önemli düzenleme ise CAATSA'nın 231 ve 235'inci maddelerinde yer alıyor. 231'inci maddede Rusya ile İstihbarat ve Savunma alanında işbirliği hedef alınırken 235'inci maddede 12 farklı başlıkta yaptırımlar sıralanıyor.

Başkan ise karar alınması halinde bu yaptırım türlerinden en az 5'ini uygulamak zorunda.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #s-400 #türkiye #abd
İlişkili Haberler
Son dakika haberleri... Beyazıt Karataş'tan ABD'nin yaptırım mesajına İncirlik Üssü ve Kürecik yanıtı
Son dakika haberleri... Beyazıt Karataş'tan ABD'nin yaptırım mesajına İncirlik Üssü ve Kürecik yanıtı
Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım mesajını değerlendirdi. Karataş, "ABD Türkiye'ye yaptırımları tartışa dursun. Türkiye zaten S-400'ler ile ABD'ye yaptırımların nasıl yapılacağını gösterdi. ABD S-400'ler ile kafasına geçirilen çuvalı çıkarmaya çalışırken, İncirlik'teki nükleer bombalar ile Kürecik Radarı'nı taşısın." ifadelerini kullandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.