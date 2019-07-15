Son dakika S-400 haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan 'Türkiye'ye yaptırım' açıklaması! CAATSA tanımı nedir

Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Kanunlar yaptırım uygulanmasını gerektiriyor ve yasalar uygun hareket edeceğimizden, Başkan (Donald) Trump’ın da yasalara uyacağından eminim" dedi. Peki, 2 Ağustos 2017'de Trump tarafından imzalanan Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası CAATSA nedir

Hava Savunma Sistemi S-400'lerin intikali devam ediyor. Rusya'dan dokuzuncu uçak da Türkiye'ye geldi. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Türkiye'ye bu konuda yaptırım tehditlerini sürdürdü.



Türkiye, yaptırım tehditlerine boyun eğmedi. Uçaklar peş peşe geldi. S-400'ün nakliye işlemleri sürüyor.



S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, dokuzuncu Rus uçağının da Mürted Hava Meydanı'na indiğini duyurdu.



Gelenler arasında radar sistemi, rampalar ve sistemin komuta kontrol merkezinin parçaları var. Füzeler dışındaki bu parçalar birleştirilerek S-400 platformu haline getirilecek. Sistemin füzeleri yaz sonuna doğru gemilerle gelecek. Füzelerin de Türkiye'ye ulaşmasıyla Rusya'dan 2 buçuk milyar dolar karşılığında alınan iki adet S-400 sistemi tamamlanmış olacak.



Konu Washington'un gündemindeki yerini de koruyor. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgili mülakat verdi. CAATSA'yı hatırlatan Pompeo, kanunların Türkiye'ye yaptırım uygulamayı gerektirdiğini söyledi.



Washington Post'ta yayınlanan söyleşisinde Amerikalı Bakan, "Kanunlar yaptırım uygulamayı gerektiriyor ve eminim ki bu kanunlara uyacağız. Başkan Trump da bu kanunlara uyacak." dedi.



Amerika Başkanı Donald Trump, G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmüş, "Türkiye'ye adil davranılmadı." demişti. Trump, yaptırımların olmayacağını ifade etmişti.



CAATSA NEDİR



Peki, 2 Ağustos 2017'de Trump tarafından imzalanan Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası CAATSA nedir?



En önemli düzenleme ise CAATSA'nın 231 ve 235'inci maddelerinde yer alıyor. 231'inci maddede Rusya ile İstihbarat ve Savunma alanında işbirliği hedef alınırken 235'inci maddede 12 farklı başlıkta yaptırımlar sıralanıyor.



Başkan ise karar alınması halinde bu yaptırım türlerinden en az 5'ini uygulamak zorunda.



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