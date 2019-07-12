Son dakika S-400 haberleri... AK Partili Şamil Tayyar'dan flaş açıklama: Uyanık olma vakti

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, "S-400 sevkıyatı başladı. Tarih yeniden yazılıyor. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Süreç tamamlandığında Türkiye askeri alanda lig atlar. Aynı zamanda tehdit unsurudur. Dış tehditleri biliyoruz, içerideki ihanet şebekelerine karşı da uyanık olma vakti." mesajı paylaştı

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, S-400 teslimatına dair açıklamalarda bulundu.



AK Partili Tayyar, şunları söyledi:



"S-400 sevkıyatı başladı. Tarih yeniden yazılıyor.



Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olsun.



Süreç tamamlandığında Türkiye askeri alanda lig atlar.



Aynı zamanda tehdit unsurudur.



Dış tehditleri biliyoruz, içerideki ihanet şebekelerine karşı da uyanık olma vakti."



ulusal.com.tr



