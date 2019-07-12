banner1005
Ekrem İmamoğlu'ndan Anıtkabir ziyareti
Ekrem İmamoğlu'ndan Anıtkabir ziyareti
"Muğla'daki orman yangınından 350-400 hektar alan etkilendi"
Çelik: Ancak KKTC'nin hakları korunursa...
Çelik: Ancak KKTC'nin hakları korunursa...
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika S-400 haberleri... AK Partili Şamil Tayyar'dan flaş açıklama: Uyanık olma vakti

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, "S-400 sevkıyatı başladı. Tarih yeniden yazılıyor. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Süreç tamamlandığında Türkiye askeri alanda lig atlar. Aynı zamanda tehdit unsurudur. Dış tehditleri biliyoruz, içerideki ihanet şebekelerine karşı da uyanık olma vakti." mesajı paylaştı

Son dakika S-400 haberleri... AK Partili Şamil Tayyar'dan flaş açıklama: Uyanık olma vakti

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, S-400 teslimatına dair açıklamalarda bulundu.

AK Partili Tayyar, şunları söyledi:

"S-400 sevkıyatı başladı. Tarih yeniden yazılıyor. 

Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olsun.

Süreç tamamlandığında Türkiye askeri alanda lig atlar.

Aynı zamanda tehdit unsurudur. 

Dış tehditleri biliyoruz, içerideki ihanet şebekelerine karşı da uyanık olma vakti."

ulusal.com.tr

Etiketler; #s-400 #ak parti #şamil tayyar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.