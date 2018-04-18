Erken seçime doların ilk tepkisi
Erken seçime doların ilk tepkisi
Cumhuriyet çınarı Binyazar'dan Perinçek'e imza
Cumhuriyet çınarı Binyazar'dan Perinçek'e imza
Trump açıkladı! Mike Pompeo ve Kim Jong Un görüştü
Trump açıkladı! Mike Pompeo ve Kim Jong Un görüştü
Bakan Tüfenkci'den erken seçim açıklaması
Bakan Tüfenkci'den erken seçim açıklaması

Son dakika: Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz diyaloğa açığız. Herkesle görüşeceğiz. Şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceğiz. Sayın Abdullah Gül ile bir fırsat olduğu takdirde görüşeceğiz" dedi

Son dakika: Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz diyaloğa açığız. Herkesle görüşeceğiz. Şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceğiz. Sayın Abdullah Gül ile bir fırsat olduğu takdirde görüşeceğiz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu ve gazetecilerin sorularını cevapladı. 

ABD, İngiltere ve Fransa'nın geçen hafta mukaddes bir gecede Suriye'yi vurduğunu belirten Karamollaoğlu, "Hiçbir somut delile ve hukuki gerekçeye dayanmayan bu saldırıyı şiddetle telin ediyoruz." ifadesini kullandı.  

Karamollaoğlu, 28 Şubat davasının sonuçlanmasına ilişkin, "Biz hakim ya da savcı değiliz ama bildiğimiz bir şey var, paşaya ayrı, vatandaşa ayrı hukuk olmaz. Kanunların arkasından dolaşarak adalet tesis edilemez. Eğer siz bir kesime adaleti işletip, bir kesime işletmezseniz orada adalet terazisi çökmüş demektir. Adalet çökerse herkes bilsin ki devlet çöker." değerlendirmesinde bulundu. 

OHAL uygulamasını eleştiren Karamollaoğlu, OHAL'in Türkiye'nin daha sağlıklı bir yapıya kavuşması için değil, AK Parti'nin bekasını sağlamak için devam ettirildiğini iddia etti.

"Seçimin erkene alınabileceği gündemimizdeydi"

Karamollaoğlu, Devlet Bahçeli'nin tarih vererek erken seçimi gündeme getirmesinin herkesi şaşırttığını ancak kendilerini şaşırtmadığını, endişeye de kaptırmadığını dile getirdi.

Yarın seçim olacakmış gibi çalıştıklarını anlatan Karamollaoğlu, Türkiye'nin bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu savundu.

"Biz diyaloğa açığız. Herkesle görüşeceğiz"

Karamollaoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer partilerle görüşmelerinin olup olmadığı sorusuna Karamollaoğlu, "Biz diyaloğa açığız. Herkesle görüşeceğiz. Şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceğiz. Sayın Abdullah Gül ile bir fırsat olduğu takdirde görüşeceğiz. Başka birçok insanla görüşüyoruz. Fikirlerini, düşüncelerini bize takdim etmek isteyenler olursa onlarla da görüşüyoruz." karşılığını verdi.

Karamollaoğlu, bir gazetecinin "Bahçeli'nin başka derdi var.' dediniz. Bu ne olabilir?" sorusu üzerine de "Bir bakıma Sayın Akşener'in ortaya çıkması onları endişelendirdi. Böyle bir endişeleri de var." görüşünü savundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Temel Karamollaoğlu #abdullah gül #saadet partisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.