Usta gazeteci Sabahattin Önkibar, Ulusal Kanal'da yaptığı Alternatif programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için İlhan Kesici'nin düşünüldüğünü söyleyen Önkibar, Engin Altay ile görüştüğünü ve İlhan Kesici isminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için isminin geçtiğini söyledi.

Sabahattin Önkibar'ın açıklaması şöyle:



Engin Altay. Evet adını açıklıyorum. Madem ben Engin Bey'e söz vermiştim, açıklama dedi.



"Engin beyle konuştum kendisi beni aradı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu dedi ki "İstanbul'da en güçlü adaylardan birisi İlhan Kesici anketlerden o çıkıyo ama onunla birlikte 3 isim daha var" dedi. Onları da paylaşacağım. Ben bunu geçen hafta isim vermeden söyledim, "ya isim ver öyle bir genel başkan yardımcısı var mı yok mu" filan dediler. Var, Engin Altay. Engin Bey kendisi beni aradı, kendisinin de İstanbul'da bir noktaya aday olduğu konusunda "hayır ben talip değilim" dedi. Ama İlhan Kesici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı geçiyor dedi. Ben ona aften dillendirdim. 3 isim daha var. Ankara'da da isimler var. Onları da açıklayacağım"



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