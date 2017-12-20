banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda IŞİD operasyonu: Gözaltılar var

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan operasyonda terör örgütü IŞİD'e katılacağı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda IŞİD operasyonu: Gözaltılar var

Fransız makamlarından 3 Mart'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, Türkiye'de bulunan Fransız vatandaşı R.M isimli kadının 2 erkek ve 1 kız çocuğuyla terör örgütü IŞİD'e katılmak üzere yasadışı yollardan yurt dışına çıkabilecekleri yönünde bilgi verildi.  

Polis  yaptığı çalışmalar kapsamında dün sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şüpheli R.M, eşi F.P ve 2'si erkek 1'i kız çocuğuyla Fransa'ya gidecekleri sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler  Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınırdışı edileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sabiha gökçen #ışid
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Bitcoin miras bırakılabilir mi?
Sonraki Haber
Bankalara borcu olanlar dikkat!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.