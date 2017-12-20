Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan operasyonda terör örgütü IŞİD'e katılacağı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı

Fransız makamlarından 3 Mart'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, Türkiye'de bulunan Fransız vatandaşı R.M isimli kadının 2 erkek ve 1 kız çocuğuyla terör örgütü IŞİD'e katılmak üzere yasadışı yollardan yurt dışına çıkabilecekleri yönünde bilgi verildi.



Polis yaptığı çalışmalar kapsamında dün sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şüpheli R.M, eşi F.P ve 2'si erkek 1'i kız çocuğuyla Fransa'ya gidecekleri sırada yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınırdışı edileceği öğrenildi.