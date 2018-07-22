Anıtkabir'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatılmıştı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği görüntüsü sosyal medyada yer alan kişiyle ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.



Yapılan çalışma sonrasında Safiye İnci polis tarafından Ankara’da gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiğine dair video görüntüsü sosyal medyada yer alan şüpheli şahıs, yürütülen tahkikata müteakip Ankara Demetevler’de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs, emniyet müdürlüğünde alınacak ifadesinin akabinde adliyeye sevk edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."



Safiye İnci adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.