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Son Dakika! Sağlık Bakanlığı'na FETÖ operasyonu

FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı bünyesindeki faaliyetlerine yönelik 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 20 şüpheli yakalandı.

Son Dakika! Sağlık Bakanlığı'na FETÖ operasyonu

Ankara Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan FETÖ'cülere yönelik çalışma başlattı.

Başsavcılık, FETÖ ile bağlantılı olup Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Yapılan operasyonda  şu ana kadar 20 şüpheli yakayı ele verdi.

Şahıslardan 3’ünün özel hastanelerde çalıştığı, 17'sinin de kamu kurumundan daha önce ihraç edildiği açıklandı.

Gözaltına alınanların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #gözaltı #operasyon #fetö #sağlık bakanlığı
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