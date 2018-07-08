Türkiye kaybolan çocuklardan gelen acı haberlerle sarsıldı bir kez daha.. 2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz'un ve 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Dün kaybolan Sami Yusuf Marangoz'dan ve 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'dan acı haber geldi.



İlçeye bağlı Yuvadamı köyünde yaşayan 2 yaşındaki Sami Yusuf, evinin önünde oyun oynadığı sırada kayboldu.



Tarladan dönen annesi, oğlunu evin önünde göremeyince yakınlarına haber verdi.



Tüm aramalara rağmen Yusuf'u bulamayan ailenin ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Van AFAD ekipleri derhal arama çalışması başattı.



Köylülerin de desteğiyle 24 saat süren çalışma sonucu evine 4 kilometre uzaklıktaki ağaçlık alanda Yusuf'un cansız bedebine ulaşıldı. Çocuğun cesedi otopsi için Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı



Bir acı haber de Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'dan geldi.



Komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekipleri, çocuğun son görüldüğü yer olan su kaynağı ile dağlık bölgede aramalarını sürüyordu.



Ekipler Ufuk'un kaybolduğu günden bu yana yaklaşık 50 kilometrelik alanı tarıyordu.



Ufuk'un naaşı, Katığın kayası mevkinde bulundu.





ulusal.com.tr