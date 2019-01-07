Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan çalışmalarda mürettebattan 4 kişi kurtarıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Samsun açıklarında 77 mil uzaklıkta Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2 bot, biri Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 3 helikopterin yanı sıra bir uçakla arama kurtarma faaliyeti yürütüldüğü bildirildi.
Gemideki mürettebattan 4 kişinin kurtarıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, Sağlık Bakanlığının ambulans helikopterinin de Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığında bekletildiği kaydedildi.
Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair sinyal alınması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 3 mürettebat sağ kurtarıldı
Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan çalışmalarda mürettebattan 4 kişi kurtarıldı.