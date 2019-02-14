Şans Topu oyununun 922'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8, 15, 17, 25, 30 ve artı 14 olarak belirlendi.



Şans Topu oyununun 922'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 632 bin 145 lira 38 kuruş haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 10 kişi 6 bin 321 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 146 kişi 433 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 649 kişi 31 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 947 kişi 21 lira 80'er kuruş, 3 bilen 76 bin 346 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 44 bin 733 kişi 6 lira 65'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 146 bin 734 kişi 3 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.



Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 475 bin 4 lira 10 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 839 bin 534 lira 80 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 468 bin 255 lira 42 kuruş aktarıldı.