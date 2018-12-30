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Son Dakika: Sarıkamış Kayak merkezinde çok sayıda kişi mahsur kaldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere bölgesinde telesiyejin arıza yapması nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Son Dakika: Sarıkamış Kayak merkezinde çok sayıda kişi mahsur kaldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinde telesiyejin arıza yapması nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere bölgesinde kayak merkezine gelen kayak severleri taşıyan telesiyej henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Bu nedenle telesiyejde mahsur kalanların kurtarılması için bölgeye jandarma ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan jandarma arama kurtarma timi ve kayak merkezi çalışanları telesiyejde mahsur kalanları tahliye etmeye başladı.

Jandarma ve diğer personelin telesiyejde mahsur kalanları tahliye işlemi sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #teleferik #kayak merkezi #cıbıltepe #kars
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