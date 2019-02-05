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Sedat Peker hakkında soruşturma
Sedat Peker hakkında soruşturma
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Son Dakika: Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı bir açılışta halka silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker hakkında, "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarını işlediği gerekçesiyle resen soruşturma başlattı

Son Dakika: Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Sedat Peker hakkında Ataşehir'de katıldığı bir açılış sırasında yaptığı konuşmada, "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarını işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 3 Şubat Pazar günü Ataşehir'de gerçekleşen bir açılış esnasında konuşan SedatPeker'in, halka silahlanma çağrısı yaptığına dair bilgi alınması üzerine ilgili konuşma kaydının
kolluk marifetiyle temin edilerek incelendiği belirtildi.

Açıklamada, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca işin gerçeği araştırılıp yasal gereğine tevessül etmek amacıyla Sedat Peker hakkında, "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sedat peker
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