Alanya'da şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde dün saat 17.00 sularında meydana gelen büyük patlamada Alanyalı Yusuf Önder şehit oldu. Şehit Önder'in evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Türkiye bugün gelen şehit haberiyle yasa boğuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada 7 askerin şehit olduğu, 25 askerin de yaralandığı bilgisini vermesinin ardından şehit askerlerden birinin Antalya'nın Alanya ilçesinde ikamet eden Bursa nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki topçu er Yusuf Önder olduğu öğrenildi.



Şehidin Alanya'nın Kadıpaşa Mahallesinde ikamet ettiği babası Sunay Önder'in hediyelikçi olarak esnaf olduğu ve bir kız ve iki kardeş olan şehit Yusuf Önder'in bekar olduğu belirtildi.



Şehit evine Kaymakam Mustafa Harputlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve vatandaşlar şehit evine ziyaret ettiler.



Kaynak: Yenialanya.com

