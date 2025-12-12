SON DAKİKA: Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 2 Aralık'tan bu yana tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde entübe edildi. Hastaneden yapılan resmi açıklama ile Durbay'ın sağlık durumunun ağırlaştığı bildirildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Manisa Şehir Hastanesi, Başkan Gülşah Durbay'ın sağlık durumuyla ilgili kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın mevcut olan çoklu organ yetmezliği tablosu nedeniyle klinik durumu ağırlaşmış, bu kapsamda hastamız entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştır. Tedavisi yoğun bakım koşullarında sürdürülmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir."