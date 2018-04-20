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Son dakika: Şenol Güneş'i yaralayan taraftarın ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy'de dün olaylar sebebiyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Şenol Güneş'i yaralayan S.D’nin ilk ifadesinin detayları ortaya çıktı

Son dakika: Şenol Güneş'i yaralayan taraftarın ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy'de dün olaylar sebebiyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Şenol Güneş'i yaralayan S.D’nin ilk ifadesinin detayları ortaya çıktı.

S.D, ifadesinde cisim fırlattığını kabul ederek olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. "Kimseye zarar vermek istememiştim, gerginlikten bir anda oldu" diyerek kendini savundu. 

Milliyet gazetesinin haberine göre, S.D'nin tehdit ve hakaret suçlarından kaydının olduğu belirlendi.

Dün akşamki Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylarda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan S.D'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. S.D ifadesinde "O andaki gerginlikte herşey birden bire oldu. Elimde çakmak vardı. Gerginlikle fırlattım. Amacım kimseye zarar vermek değildi" dedi.

S.D’nin tehdit ve hakaret gibi suçlardan kaydının olduğu ortaya çıktı. S.D’nin işlemleri devam ediyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #şenol güneş #beşiktaş #fenerbahçe
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