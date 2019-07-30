Son dakika: SGK'dan emeklilik yaşı ile ilgili flaş bir açıklama yaptı! Türkiye'de emekli yaşı geç değil dedi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, emeklilik yaşıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Karaca, Türkiye'de emeklilik yaşının geç olmadığını ifade etti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise sosyal medya hesabından "1.10.2008 tarihinde isteğe bağlı SSK kaldırıldı. Çalışmayanlar emeklilik için eksik günlerini isteğe bağlı prim ödeyerek tamamlamak zorunda! Ancak isteğe bağlı primler Bağ-Kur statüsünde olduğundan emeklilikte son 2520 günün yarısından bir fazlası isteğe bağlı olmamalı" paylaşımı yaptı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, sosyal medya hesabından Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Yönetim Kurulu'nun ziyaretine geldiğini belirtti.



"Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diyen Karaca, emeklilik yaşına dair açıklamalarda bulundu.



EMEKLİLİK YAŞI AÇIKLAMASI



Sosyal medya hesabından sık sık bilgi paylaşımı yapan Karaca, Türkiye'de emeklilik yaşının geç olmadığını ifade etti.



Yaş konusunda sık sık eleştiriler geldiğini ifade eden SGK İl Müdürü Karaca, yurt dışından örnek verdi.



Yurt dışında insanların uzun yıllar verimli bir şekilde çalıştığını aktarıran Erhan Karaca, "40 ve 55 yaş arası insanların çalışma hayatlarında en donanımlı, en tecrübeli ve en verimli oldukları dönemdir" ifadelerini kullandı.



BSMMMO sosyal medya hesabından da ziyarete dair "Seçimler sonrası kurumsal ziyaretlerini sürdüren Doğan Yılmaz başkanlığındaki Odamız Yönetim Kurulu, SGK İl Müdürü Erhan Karaca'yı makamında ziyaret etti" paylaşımı yapıldı.



ERDURSUN: OLMAMALI



Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından "1.10.2008 tarihinde isteğe bağlı SSK kaldırıldı. Çalışmayanlar emeklilik için eksik günlerini isteğe bağlı prim ödeyerek tamamlamak zorunda! Ancak isteğe bağlı primler Bağ-Kur statüsünde olduğundan emeklilikte son 2520 günün yarısından bir fazlası isteğe bağlı olmamalı" paylaşımı yaptı.



ulusal.com.tr