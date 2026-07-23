SON DAKİKA: SGK maaş farkı ödeme tarihini açıkladı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca vatandaşın merakla beklediği maaş farkı ödemelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
SON DAKİKA: SGK maaş farkı ödeme tarihini açıkladı!
Yayınlanma:

SGK, 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark nedeniyle emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş farkı ödemelerinin yarın (24 Temmuz 2026 Cuma) yapılacağını duyurdu.

2,4 MİLYONU AŞKIN KİŞİYE 14,5 MİLYAR LİRA ÖDEME

5510 sayılı Kanun'un 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında aylık alan 2 milyon 491 bin 370 kişiye toplam 14,5 milyar lira tutarında maaş farkı ödemesi gerçekleştirilecek.

Aylıklarını her ay alan vatandaşlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı ödemesi yapılacak.

ÜÇER AYLIK DÖNEMLERDE AYLIK ALANLARIN ÖDEME PLANI

Aylıklarını üçer aylık dönemler halinde alan hak sahiplerine ödeme gruplarına göre yapılacak ödeme süreleri şu şekilde belirlendi:

1. Grup (Mayıs-Haziran-Temmuz): 1 aylık maaş farkı
2. Grup (Haziran-Temmuz-Ağustos): 2 aylık maaş farkı
3. Grup (Temmuz-Ağustos-Eylül): 3 aylık maaş farkı

ÖDEMELER BANKA VE PTT HESAPLARINA YATACAK

Maaş farkı ödemeleri, 24 Temmuz 2026 Cuma günü hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka ve PTT hesaplarına aktarılacak.

Ayrıca SGK, 5510 sayılı Kanun'un 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞ-KUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık alanların zamlı ödemelerinin ise kendi ödeme günlerinde yapılmaya başlandığını bildirdi.

Sürücüler dikkat! Bu kuralları ihlal eden aday sürücülerin ehliyeti anında iptal edilecekSürücüler dikkat! Bu kuralları ihlal eden aday sürücülerin ehliyeti anında iptal edilecekGündem
sgk maaş
Günün Manşetleri
A Milli kadın voleybol takımı yarı finale yükseldi
SGK maaş farkı ödeme tarihini açıkladı!
Bu kuralları ihlal eden aday sürücülerin ehliyeti anında iptal edilecek
Ankara'da dev fuhuş operasyonu!
Sağanak ve gök gürültüsü geliyor!
Resmi Gazete'de yayımlandı!
Alevler evlere dayandı, mahalle boşaltılıyor!
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması
İçişleri Bakanlığı duyurdu!
26 ilde aşırı sıcaklar etkili olacak
Çok Okunanlar
Sağanak ve gök gürültüsü geliyor! Sağanak ve gök gürültüsü geliyor!
4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 4 Milyon 700 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Altında zirve sonrası geri çekilme! Altında zirve sonrası geri çekilme!
Sürücüler kontrol etmeden yola çıkmasın! Sürücüler kontrol etmeden yola çıkmasın!
Az önce nerede deprem oldu? Az önce nerede deprem oldu?