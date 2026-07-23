SON DAKİKA: SGK maaş farkı ödeme tarihini açıkladı!

SGK, 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark nedeniyle emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş farkı ödemelerinin yarın (24 Temmuz 2026 Cuma) yapılacağını duyurdu.

2,4 MİLYONU AŞKIN KİŞİYE 14,5 MİLYAR LİRA ÖDEME

5510 sayılı Kanun'un 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında aylık alan 2 milyon 491 bin 370 kişiye toplam 14,5 milyar lira tutarında maaş farkı ödemesi gerçekleştirilecek.

Aylıklarını her ay alan vatandaşlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı ödemesi yapılacak.

ÜÇER AYLIK DÖNEMLERDE AYLIK ALANLARIN ÖDEME PLANI

Aylıklarını üçer aylık dönemler halinde alan hak sahiplerine ödeme gruplarına göre yapılacak ödeme süreleri şu şekilde belirlendi:

1. Grup (Mayıs-Haziran-Temmuz): 1 aylık maaş farkı

2. Grup (Haziran-Temmuz-Ağustos): 2 aylık maaş farkı

3. Grup (Temmuz-Ağustos-Eylül): 3 aylık maaş farkı

ÖDEMELER BANKA VE PTT HESAPLARINA YATACAK

Maaş farkı ödemeleri, 24 Temmuz 2026 Cuma günü hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka ve PTT hesaplarına aktarılacak.

Ayrıca SGK, 5510 sayılı Kanun'un 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞ-KUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık alanların zamlı ödemelerinin ise kendi ödeme günlerinde yapılmaya başlandığını bildirdi.