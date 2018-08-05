Dün Şile Ağva'da kıyıda oynarken dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak Subaşı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Deniz kenarında oynuyordu birden dalgalara kapılarak gözden kayboldu.Olay cumartesi günü Şile Ağva'da yaşandı. Ailesiyle birlikte denize giden 11 yaşındaki Berrak Subaşı amcası ve kardeşleriyle deniz kenarında oynuyordu.Dalgalara kapılan Berrak bir anda gözden kayboldu. Ailesi ve çevredeki çocuğu bulmak için çabalarken bir yandan da yetkililerden yardım istendi.Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler derhal arama çalışmalarına başladı. Ancak denizin dalgalı olması ve havanın kararmasıyla bir sonuç alınamadıSahil güvenlik ve jandarma ekipleri aramalara havanın aydınlanmasıyla birlikte tekrar başladı.Sahil güvenlik ekipleri dalgıçlarla deniz altında arama yaptı. Ekiplerin ulaşamadığı kayalık bölgelerde ise drone ile arama çalışmaları yaptı.Ekipler çalışmaları sonucunda Berrak'ın cansız bedenine ulaştı.