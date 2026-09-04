Son dakika: Silivri açıklarında batan geminin yeri tespit edildi!

Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan "Tuğberk İmamoğlu" adlı kargo gemisinin enkazına ulaşıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Son dakika: Silivri açıklarında batan geminin yeri tespit edildi!
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma unsurlarının yürüttüğü titiz taramalar sonucunda batığın 850 metre derinlikte tam koordinatlarıyla tespit edildiğini duyurdu. Gemide bulunan kayıp personeli arama ve kurtarma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

TCG AKIN ENKAZIN KONUMUNU BELİRLEDİ

Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren Silivri açıklarında konuşlandırılan TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, gelişmiş sonar sistemleri ve dip tarama cihazlarıyla batığın izine ulaştı.

Yapılan hassas ölçümlerde kazanın ardından batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin deniz yüzeyinin yaklaşık 850 metre altında yer aldığı saptandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen geniş çaplı operasyona ilişkin yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi Silivri açıklarında, 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi ve personeli arama çalışmaları devam ediyor. İlk günden itibaren kaza bölgesinde çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetlerimizin TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, batan geminin yerini tespit etti. Deniz Kuvvetleri unsurlarımız çalışmalarına koordineli şekilde devam ediyor."
Bölgede derin deniz arama cihazları ve donanma unsurlarının katılımıyla kayıp mürettebata ulaşılması için yürütülen koordineli çalışmalar devam ediyor.

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