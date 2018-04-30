Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı

Alınan ilk bilgilere göre, Nusaybin-Cizre karayolu üzerindeki Katran Köyü'nde bulunan iki katlı bir ev, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.



Olayda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.



Olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Ayrıntılar birazdan...