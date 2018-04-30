Alınan ilk bilgilere göre, Nusaybin-Cizre karayolu üzerindeki Katran Köyü'nde bulunan iki katlı bir ev, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Olayda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ayrıntılar birazdan...
Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı
Alınan ilk bilgilere göre, Nusaybin-Cizre karayolu üzerindeki Katran Köyü'nde bulunan iki katlı bir ev, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.