Şırnak Cizre'de iki katlı ev çöktü
Şırnak Cizre'de iki katlı ev çöktü
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Son Dakika: Şırnak Cizre'de iki katlı ev çöktü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı

Son Dakika: Şırnak Cizre'de iki katlı ev çöktü

Alınan ilk bilgilere göre, Nusaybin-Cizre karayolu üzerindeki Katran Köyü'nde bulunan iki katlı bir ev, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Olayda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ayrıntılar birazdan...

Etiketler; #şırnak
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