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Son dakika Şırnak haberleri... Gabar'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Şırnak Gabar Dağı kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika Şırnak haberleri... Gabar'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Gabar Dağı kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından teröristlere yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ve operasyonların devam ettiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.  

Bölgede operasyonlar devam etmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


ulusal.com.tr

Etiketler; #içişleri bakanlığı #şırnak #Gabar
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