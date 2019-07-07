Son dakika Şırnak haberleri... Gabar'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Şırnak Gabar Dağı kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Şırnak'ın Gabar Dağı kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından teröristlere yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.



Açıklamada, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ve operasyonların devam ettiği kaydedildi.



İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.



Bölgede operasyonlar devam etmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





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