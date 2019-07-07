Son dakika Şırnak haberleri... Gabar'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Gabar Dağı kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından teröristlere yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ve operasyonların devam ettiği kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ulusal.com.tr
İçişleri Bakanlığından, Şırnak Gabar Dağı kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Şırnak'ın Gabar Dağı kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.