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Son dakika Şırnak haberleri... Gri kategoride aranan terörist Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

Bugün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride aranan sözde Gabar beşli yürütmede görevli Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi.

Son dakika Şırnak haberleri... Gri kategoride aranan terörist Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

Şırnak'ın Gabar Dağı kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından teröristlere yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ve operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride aranan sözde Gabar beşli yürütmede görevli Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Gabar Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle  gri kategoride yer alan, sözde Gabar cephesi  maliye kurye ve lojistik birim sorumlusu aynı zamanda sözde Gabar cephesi beşli yürütmede görevli, Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edilmiştir.


ulusal.com.tr

Etiketler; #içişleri bakanlığı #şırnak #Gabar
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