Ergül, İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı.
İçişleri Bakanlı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Şırnak Vali Yardımcısı Adem Ergül, bu sabah açığa alındı.
Bakanlıktan gönderilen görevden uzaklaştırılma yazısı, Vali Yardımcısı Adem Ergül'e tebliğ edildi.
ŞIRNAK Vali Yardımcısı Adem Ergül, İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı.
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Ergül, İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı.