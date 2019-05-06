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Şırnak'ta 1 asker şehit oldu
Şırnak'ta 1 asker şehit oldu
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Son dakika: Şırnak'ta çatışma: Piyade Sözleşmeli Er Görkem Akkuş şehit oldu

Şırnak'ta devam eden operasyonlarda, Piyade Sözleşmeli Er Görkem Akkuş'un şehit olduğu açıklandı.

Son dakika: Şırnak'ta çatışma: Piyade Sözleşmeli Er Görkem Akkuş şehit oldu

Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Şırnak'ta devam eden operasyonlarda Piyade Sözleşmeli Er Görken Akkuş'un şehit olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonların Şırnak'ta devam ettiği belirtildi.

Şu ana kadar bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonların, hava destekli olarak devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehidin adı ve memleketi belli oldu
Şırnak'ın Gabar bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanıp bir gün sonra şehit düşen Görkem Akkuş, Ortaklar'da son yolculuğuna uğurlanacak. Aydın Kulis'te yer alan habere göre, Akkuş’un cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip Ortaklar Mahallesi'nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.  


ulusal.com.tr


 


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak
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