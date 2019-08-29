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Son dakika Sivas haberleri... HES kanalı patladı, araçlar suya kapıldı... Sivas Valisi Salih Ayhan'dan ilk açıklama

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalı patladı. Su altında kalan bölgede araçlarda mahsur kalan 6 kişi kurtarılarak hasteneye kaldırıldı.

Son dakika Sivas haberleri... HES kanalı patladı, araçlar suya kapıldı... Sivas Valisi Salih Ayhan'dan ilk açıklama

HES santralinin su taşıyan kanalı patladı, bölge su altında kaldı.

Sivas'ın Koyunhisar ilçesinde yaşanan olayda  D-100 karayolu bir anda su ve balçıkla kaplandı. Araçlar suya kapıldı, 6 kişi mahsur kaldı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ise ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, bölgede incelemelerde bulundu.

Patlama nedeniyle tarafiğe kapatılan D-100 kara yolunda temizlik çalışması yapıldı. 

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #hes #Sivas
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