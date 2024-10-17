SON DAKİKA! Sivas'ta şiddetli deprem!
Sivas'ta şiddetli bir deprem meydana geldiği açıklandı.
Yayınlanma: Güncellenme:
Sivas'ta şiddetli bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi.
AFAD, Sivas'ta saat 11.29'da 4,7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin, yerin 10.57 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 17, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Merkez (Sivas)
Tarih:2024-10-17
Saat:11:29:55 TSİ
Enlem:39.65278 N
Boylam:37.35278 E
Derinlik:10.57 km
Detay:https://t.co/1i8I8xCA1B@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Ayrıntılar geliyor...