SON DAKİKA! Sivas'ta şiddetli deprem!

Sivas'ta şiddetli bir deprem meydana geldiği açıklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
SON DAKİKA! Sivas'ta şiddetli deprem!
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Sivas'ta şiddetli bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi.

AFAD, Sivas'ta saat 11.29'da 4,7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin, yerin 10.57 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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