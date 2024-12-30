SON DAKİKA! Sivas'ta şiddetli deprem! Depremle ilgili açıklama geldi

Sivas'ta şiddetli bir deprem meydana geldiği bildirildi. Çevre illerden de hissedilen depremin ayrıntılarıyla ilgili AFAD'dan açıklama yapıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
SON DAKİKA! Sivas'ta şiddetli deprem! Depremle ilgili açıklama geldi
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Sivas'ta şiddetli bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin ayrıntılarıyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada şiddetli depremin merkez üssünün Ulaş ilçesi olduğu ifade edildi.

Saat 23.30'da gerçekleşen ve çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğünün 4,4 olduğu bildirildi.

Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

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