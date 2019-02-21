Çok sayıda kişinin etkilendiği ve evlerine giremediği Çanakkale Ayvacık deprem Marmara ve Ege bölgelerindeki kentlerde şiddetli şekilde hissedildi. İstanbul'un belli kentlerinde etkili hissedilen depremler sonrası vatandaşlar, sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları atarak üzüntülerini dile getirdi. Birçok vatandaş gece boyunca evlerine giremediği ve geceyi dışarıda geçirdiğini ifade etti

Dün akşam saatlerinde Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen büyük deprem sonrası art arda önemli uyarılar yapıldı.



Ülke olarak depreme karşı bilinçlendirme çalışmasının şart olduğu ifade edilirken, deprem toplanma alanlarının önemine de vurgu yapıldı.



Ölü ve yaralının olmadığı deprem sonrası artçı sarsıntılar da meydana gelirken vatandaşlar Marmara Bölgesi'nde olası bir deprem için korkularının olduğunu söyledi.



Uzmanlar ise dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, yeni depremlerin kapıda olduğunu, fay hattında kırılma yaşandığını açıkladı.



Depremle ilgili vatandaşlar ise şunları yazdı:



"Deprem ile mücadelenin yolu yoksulluğu kaldırmaktan geçer.



Gerçekten büyük geçmiş olsun



Bizim İstanbul'da o kadar hissedilmedi!



Çanakkale de deprem oluyor Izmire geçmiş olsun diyor. Asıl size geçmiş olsun.



İstanbul deprem toplanma alanlarını biliyor musunuz?



Dün akşam ders çalışıyoruz ama bi dört saat falan çalıştık arkadaşlarla sonra bi ara başım dönüyor falan sanıyordum meğersem Çanakkale de deprem olmuş İstanbul da da hissedilmiş deprem olabileceği aklımın ucundan geçmedi



Akşam Çanakkale Ayvacık'ta baya hasar yaratan deprem olmuş. Herkese büyük geçmiş olsun, umarım can kaybı yoktur



Bursada deprem olcak dediler korkuyla bekliyorum"



ulusal.com.tr