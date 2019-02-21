banner1002
MİT TIR'ları davasından Aydınlık dosyası düştü
MİT TIR'ları davasından Aydınlık dosyası düştü
Hulusi Akar sınırda
Hulusi Akar sınırda
Cumhurbaşkanlığından e-Devlet açıklaması
Cumhurbaşkanlığından e-Devlet açıklaması
Yüzlercesi İstanbul için sırada bekliyor
Yüzlercesi İstanbul için sırada bekliyor

Son dakika son depremler haberleri... 21 Şubat 2019 Perşembe korkutan Çanakkale Ayvacık depremi nerelerde hissedildi! Toplamda 93 hasarlı yapı var

Çok sayıda kişinin etkilendiği ve evlerine giremediği Çanakkale Ayvacık deprem Marmara ve Ege bölgelerindeki kentlerde şiddetli şekilde hissedildi. İstanbul'un belli kentlerinde etkili hissedilen depremler sonrası vatandaşlar, sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları atarak üzüntülerini dile getirdi. Birçok vatandaş gece boyunca evlerine giremediği ve geceyi dışarıda geçirdiğini ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü." dedi

Son dakika son depremler haberleri... 21 Şubat 2019 Perşembe korkutan Çanakkale Ayvacık depremi nerelerde hissedildi! Toplamda 93 hasarlı yapı var

Dün akşam saatlerinde Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen büyük deprem sonrası art arda önemli uyarılar yapıldı.

Ülke olarak depreme karşı bilinçlendirme çalışmasının şart olduğu ifade edilirken, deprem toplanma alanlarının önemine de vurgu yapıldı.

Ölü ve yaralının olmadığı deprem sonrası artçı sarsıntılar da meydana gelirken vatandaşlar Marmara Bölgesi'nde olası bir deprem için korkularının olduğunu söyledi.

Uzmanlar ise dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, yeni depremlerin kapıda olduğunu, fay hattında kırılma yaşandığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü." dedi.

Depremle ilgili vatandaşlar ise şunları yazdı:

"Deprem ile mücadelenin yolu yoksulluğu kaldırmaktan geçer.

Gerçekten büyük geçmiş olsun 

Bizim İstanbul'da o kadar hissedilmedi!

Çanakkale de deprem oluyor Izmire geçmiş olsun diyor. Asıl size geçmiş olsun.

İstanbul deprem toplanma alanlarını biliyor musunuz? 

Dün akşam ders çalışıyoruz ama bi dört saat falan çalıştık arkadaşlarla sonra bi ara başım dönüyor falan sanıyordum meğersem Çanakkale de deprem olmuş İstanbul da da hissedilmiş deprem olabileceği aklımın ucundan geçmedi

Akşam Çanakkale Ayvacık'ta baya hasar yaratan deprem olmuş. Herkese büyük geçmiş olsun, umarım can kaybı yoktur

Bursada deprem olcak dediler korkuyla bekliyorum"

ulusal.com.tr

Etiketler; #çanakkale #Ayvacık
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.