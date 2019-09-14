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Son dakika! Sosyal medya fenomeninin gözaltına alındığı iddia edildi! Tuğrul Selmanoğlu kimdir

Arabada çektiği videolarla sosyal medyada fenomen olan Tuğrul Selmanoğlu'nun, 5816 sayılı yasaya muhalefet suçu gerekçesiyle Türkiye'ye girişte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığı iddia edildi

GÜNDEM 14.09.2019, 13:19 14.09.2019, 13:19
Son dakika! Sosyal medya fenomeninin gözaltına alındığı iddia edildi! Tuğrul Selmanoğlu kimdir

Sosyal medyada fenomen olan Tuğrul Selmanoğlu'nun gözaltına alındığı iddia edildi.

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan, Tuğrul Selmanoğlu'nun Türkiye'ye girişte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığını öne sürdü.

Selmanoğlu'nun 5816 kanununa muhalefetten etmek gözaltına alındığı belirtildi.

Selmanoğlu, arabada çektiği videolarla sosyal medyada fenomen olmuştu.

ulusal.com.tr

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