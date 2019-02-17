Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Süheyl Batum görevini bıraktı. ADD Yönetim Kurulu da örgütlere Batum'un ayrıldığını bir kararla duyurdu. Kararda "Batum'a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" denildi. Yeni başkan 24 Şubat'ta yapılacak yönetim kurulu toplantısında belirlenecek.

Genel Merkez Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda; Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Süheyl BATUM Genel Başkanlık görevini bırakmıştır" ifadeleri kullanıldı.



Odatv'nin ulaştığı Suheyl Batum, görevini bıraktığını teyit etti.



Batum, "Gerekli açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağım" dedi.



Edinilen bilgiye göre yönetim kurulunda güven oylaması yapılmasının ardından salt çoğunluğu alamayan Batum'un görevi bıraktığı bildirildi.



YÖNETİM KURULU BÖYLE DUYURDU



ADD Genel Merkezi Yönetim Kurulu, 2019/503 sayılı bilgilendirme yazısı ile Batum'un görevden ayrılma kararını örgüte duyurdu. Kararda şu ifadelere yer verildi: “17.02.2019 tarihli Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda, Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Süheyl Batum, Genel Başkanlık görevini bırakmıştır. Örgütümüzden aldığı güçle belirlenen Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, bir ve bütün olarak, örgütümüzde yeni bir kucaklaşma dönemini başlatarak görevini azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Sayın Genel Başkanımız Prof. Dr. Süheyl Batum'a katkılarından dolayı teşekkür ediyor, örgütümüzle omuz omuza yürümeye devam edeceğimizi duyuruyoruz. 24.02.2019 tarihinde toplanacak Genel Merkez Yönetim Kurulu'nda yeni görev dağılımı yapılarak sizlere bilgi verilecektir. Sevgi ve saygılarımızla duyururuz."





SÜHEYL BATUM KİMDİR?



6 Mayıs 1955 doğumlu Türk hukuk profesörü ve siyasetçi Bedii Süheyl Batum, Orta ve Lise öğrenimini (1966-1975) Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. 1979 yılında Paris I Panthéon - Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1980’de İstanbul Üniversitesi'nde Anayasa Hukuku kürsüsünde asistanlık yapmaya başladı. 1985 yılında "Siyasal Katılma Aracı Olarak Referandum" konulu tezi ve pekiyi derecesiyle doktor, 1990 yılında "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri" başlıklı teziyle doçentlik unvanını aldı. 1996 yılında "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye" isimli teziyle Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Profesör unvanını aldı. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve iki dönem Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü görevlerinde bulundu.



İstanbul Üniversitesi'nde, Galatasaray Üniversitesi'nde, Bilgi Üniversitesi'nde, Marmara Üniversitesi'nde ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde ve Okan Üniversitesi'nde Anayasa Hukuku dersi verdi.



22 Mayıs 2010 tarihindeki Cumhuriyet Halk Partisi 33. Olağan Kurultayı'nda MYK üyelerinin onayıyla CHP üyesi olmuş, 23 Mayıs'ta da delegelerin oylarıyla (1108 oy) CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 2003 yılından beri köşe yazarlığı yaptığı Vatan Gazetesi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'ndeki görevi nedeniyle 27 Mayıs 2010 tarihinde ayrıldı. 29 Mayıs 2010 tarihli Parti Meclisi'nde CHP Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) seçildi. 3 Kasım 2010 tarihinde yürürlükte bulunan tüzük uyarınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Önder Sav'dan boşalan Genel Sekreterlik makamına getirildi. 18 Aralık 2010'daki Cumhuriyet Halk Partisi 15. Olağanüstü Kurultayı'nda 1089 oyla yeniden Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 25 Aralık 2010'da toplanan Parti Meclisi kararıyla Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi. 12 Haziran 2011 de yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde, CHP Eskişehir 1. sıra milletvekili adayı olarak seçilerek TBMM'ye girmiştir.



Vatan gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yapmıştır.



Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakütesi'nde Anayasa Hukuku dersleri vermektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Batum, Gürcü asıllıdır.



Batum son olarak Tansel Çölaşan'dan devraldığı Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanlığı yapmıştır. Batum 17 Şubat 2019'da genel başkanlık görevini bıraktığını açıkladı.



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