Son dakika: Suikast timi firarisi Burkay Karatepe'nin ablası adliyeye sevk edildi!

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 7 Ağustos'ta Muğla'nın Menteşe ilçesinde gözaltına alınan A.A.K.'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'ndeki sorgusu ve işlemleri tamamlandı. Zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi’ne getirildi.

Gıda, para yardımı ve e-posta üzerinden irtibat

Terörist Burkay Karatepe'nin ifadesinde, saklandığı süreçte ablasıyla ortak bir e-posta hesabı üzerinden iletişim kurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

İncelenen dijital materyal ve elde edilen bulgular doğrultusunda A.A.K.'nin;

Firari teröriste saklandığı süre boyunca yiyecek ve lojistik malzeme temin ettiği,

Maddi destek aktarılmasına aracılık ettiği ve saklanmasına doğrudan katkı sağladığı belirlendi.

Polis ekiplerinin, şüphelinin Muğla'da kaldığı otel odasında, aracında ve Eskişehir'deki adresinde el koyduğu dijital materyallerin detaylı incelemesi ise devam ediyor.