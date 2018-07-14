Şule Çet'in ölümü ile ilgili olarak bugün Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanmaları için sevk edilen şüpheliler Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklanmalarına karar verildi.

Şule Çet'in ölümü ile ilgili olarak bugün Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanmaları için sevk edilen şüpheliler Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklanmalarına karar verildi.



OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Ankara’da bir plazanın 20’inci katından düşerek ölen Şule Çet’in otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda daha önce intihar ettiği ileri sürülen genç kızın ilişkiye zorlandığına dair bulgulara rastlandı. Cinsel saldırıya maruz genç kız için sosyal medyada kampanya başlatıldı.



Şule Çet… Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı 2. sınıf öğrencisiydi.



Üniversite öğrencisi genç kız 28 Mayıs’ta eğitim masraflarının bir bölümünü karşılamak için yarı zamanlı çalıştığı plazanın 20’inci katındaki ofisten gece saat 04.00’da düşerek ölmüştü.



Genç kızın Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporu ise soruşturmanın seyrini değiştirdi. Raporda, daha önce intihar ettiği ileri sürülen Çet’in ölümünden önce ilişkiye zorlandığına dair bulgulara rastlandığı belirtildi. Çet’in düştüğü iddia edilen pencerede ise kendisine ait parmak izine rastlanmadı.



Ayrıca Çet’in 9 parmağının tırnak altında bir erkeğe ait dokular DNA bulguları tespit edildi. Çet’in kanında “Uyumayı tetikleyen uyarıcı madde” ile vücudunda boğuşma izlerine de rastlandı.



Erkeğe ait doku örnekleri ve DNA bulgularının ise Çağatay A.’ya ait olduğu belirlendi.



Çet’in gece 01.48 gibi ev arkadaşını aradığı, “Şimdi ben içeriye geçiyorum, beni ara ve acil gelmem gerektiğini söyle” dediği, ev arkadaşının kendisini aradığı öğrenildi. Bu görüşmeden 12 dakika sonra saat 02.00 sıralarında ise Çet’in ev arkadaşına “Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış. Bırakmıyor, keşke gelmeseydim” diye mesaj attığı da ortaya çıkmıştı.



Cinsel saldırıya maruz kaldıktan sonra intihar süsü verilerek öldürülen Çet için sosyal medyada kampanya başlatıldı.









ulusal.com.tr