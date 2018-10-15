Sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren bir video yayınlandı.

Sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren video çeken kişi gözaltına alındı.



İzmir’de ise sözde yarışma adı altında sosyal medya aracılığıyla yaşı küçük çocukları 100 TL karşılığında öpüştüren Bulut Altuğ, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı.



Twitter'da 'AtayaUzananEliKırarız!' şeklinde açılan hashtag de kısa sürede birinci sıraya yükseldi.



BAKAN SOYLU: GÖZALTINA ALINDI...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu şahsın polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.



Soylu, "Sosyal medyada infiale yolaçan 1-Atatürk ‘e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden 2-Çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi yapıp,videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.





ulusal.com.tr

