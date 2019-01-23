Irak Süleymaniye'ye uçuş yasağı 25 Ocak'ta kaldırılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "İstanbul-Süleymaniye hattında haftada 7 sefer yapılacağını" açıkladı

Süleymaniye'ye uçuşlar yeniden başlıyor.



Irak merkezi hükümetinin yayımladığı bildiri kapsamında 2017'de Süleymaniye Havalimanı'na getirilen uçuş yasağı, 25 Ocak itibarıyla kaldırılacak.



Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yaptı.



Turhan, 29 Eylül 2017'de saat 18.00 itibarıyla Irak'ın kuzeyindeki Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının uluslararası trafiğe kapatıldığını hatırlattı.



Türk hava yolu işletmelerinin de bu noktalara düzenlediği seferlerin durdurulduğunu ifade eden Turhan, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki kontrolün Irak merkezi hükümetine devredilmesiyle uçuş yasağının Irak makamlarınca kaldırıldığına dikkat çekti.



Bakan Turhan, Türkiye'den Erbil'e seferlerin yeniden başladığını, Süleymaniye yasağının ise devam ettiğini bildirdi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, hükümet tarafından yapılan değerlendirmede Süleymaniye'ye uçuş yasağının 25 Ocak itibarıyla kaldırılacağını belirtti, "Türk Hava Yolları tarafından İstanbul-Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacak şekilde uçuşlar yeniden başlayacak." dedi.



ulusal.com.tr