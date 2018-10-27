Pittsburgh kentindeki bir sinagoga giren silahlı saldırganın ateş açtığı bildiriliyor. Görgü tanıkları, sinagoga yürüyerek giren saldırganın çok sayıda kişiyi vurduğunu söylüyor.

ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Pittsburgh kentinde, silah sesleri yükseldi. Bir sinagoga giren silahlı saldırganın, ateş açtığı bildiriliyor.



İlk gelen bilgiler, çok sayıda yaralının olduğu yönünde. Polis yetkilileri, henüz bir resmi açıklama yapmış değil.



Görgü tanıkları, sinagoga yürüyerek giren saldırganın çok sayıda kişiyi vurduğunu söylüyor. Bir görgü tanığı, Twitter'dan olay yerine çok sayıda polis aracının geldiğini yazdı



Saldırıyla ilgili ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. Trump, "birden fazla can kaybı var" dedi.