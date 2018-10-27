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Son Dakika: Şüpheli paketlerle sarsılan ABD'de bu kez silahlı saldırı

Pittsburgh kentindeki bir sinagoga giren silahlı saldırganın ateş açtığı bildiriliyor. Görgü tanıkları, sinagoga yürüyerek giren saldırganın çok sayıda kişiyi vurduğunu söylüyor.

Son Dakika: Şüpheli paketlerle sarsılan ABD'de bu kez silahlı saldırı

ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Pittsburgh kentinde, silah sesleri yükseldi. Bir sinagoga giren silahlı saldırganın, ateş açtığı bildiriliyor.

İlk gelen bilgiler, çok sayıda yaralının olduğu yönünde. Polis yetkilileri, henüz bir resmi açıklama yapmış değil.

 Görgü tanıkları, sinagoga yürüyerek giren saldırganın çok sayıda kişiyi vurduğunu söylüyor. Bir görgü tanığı, Twitter'dan olay yerine çok sayıda polis aracının geldiğini yazdı

Saldırıyla ilgili ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. Trump, "birden fazla can kaybı var" dedi.

Etiketler; #abd #silahlı saldırı
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