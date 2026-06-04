Son dakika: Süresiz nafaka tarihe karıştı! İşte ayrıntılar

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamuoyunda yıllardır çok büyük tartışmalara, mağduriyet iddialarına ve fahiş hukuki uyuşmazlıklara yol açan "süresiz nafaka" uygulamasını masaya yatırdı. Yüksek Mahkeme, boşanma davalarının ardından eşlerden birinin ömür boyu nafaka ödemesini zorunlu kılan yasal mevzuatı masaya yatırarak oy çokluğuyla tamamen iptal etti. Adliye koridorlarında şok dalgası yaratan bu karar, nafaka sisteminde yepyeni bir yasal sürecin kapısını araladı.

MEDENİ KANUN'DAKİ "YOKSULLUK NAFAKASI" HÜKMÜ ANAYASA'YA AYKIRI BULUNDU

Yüksek Mahkeme heyeti, Türk Medeni Kanunu’nda yer alan ve boşanma neticesinde yoksulluğa düşecek olan taraf lehine, mali kusuru daha ağır olmamak şartıyla herhangi bir süre sınırı konulmaksızın nafaka bağlanmasına olanak tanıyan mevcut kanun hükmünü detaylı olarak inceledi. Yapılan sismik anayasal denetim sonucunda AYM, nafaka ödeme yükümlülüğünün ucu açık ve süresiz bir şekilde devam etmesinin temel hukuk normlarına aykırı olduğuna hükmederek düzenlemenin iptaline karar verdi.

AYM'DEN "MÜLKİYET HAKKI VE ÖLÇÜLÜLÜK" VURGUSU

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli karar özetinde, süresiz nafaka dayatmasının taraflar arasındaki dengeyi bozduğuna dikkat çekildi. Kararda, yoksulluk nafakasının hiçbir zaman dilimiyle sınırlandırılmadan ömür boyu sürdürülmesinin; bireylerin mülkiyet hakkını ihlal ettiği, hukukun temel taşlarından olan ölçülülük ilkesine aykırı olduğu ve eski eşler arasındaki toplumsal ile ekonomik menfaat dengesini kökten zedelediği açıkça belirtildi. Mahkeme heyeti, süresiz nafaka uygulamasının bazı somut olaylarda nafaka yükümlüsü olan taraf açısından taşınamaz, fahiş ve orantısız mali sonuçlar doğurduğunun altını çizdi.

GÖZLER MECLİS'TE: RESMİ GAZETE İLANININ ARDINDAN YENİ YASA GELECEK

AYM'nin bu emsal niteliğindeki iptal kararının ardından, aile hukuku mevzuatında fahiş bir yasal boşluk doğmaması adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) acilen yeni bir yasal düzenleme yapması bekleniyor. Tarihi iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte, kararın yasal olarak yürürlüğe giriş tarihi, mevcut ve süregelen eski nafaka dosyalarına nasıl etki edeceği ve yeni sınırlandırmaların (süreli nafaka modelinin) nasıl uygulanacağına dair adli ayrıntılar netlik kazanacak.

Hukukçular ve aile hukuku uzmanları, AYM'nin bu hamlesinin ardından boşanma sonrası tarafların ekonomik güvencesinin sağlanması ile nafaka yükümlüsünün haklarının korunması arasında adil, kademeli ve süreli bir denge modelinin inşa edileceği yeni bir yasal reform paketinin Adalet Bakanlığı tarafından hızla Meclis gündemine taşınacağını öngörüyor.