Suriye ordusu, İsrail işgali altındaki Golan tepelerine 20'den fazla top atışı yaptı. Suriye ordusunun İsrail'e ait 9 noktayı vurduğu öğrenildi. İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada "Birkaç askeri nokta hedef alındı, bazı füzeler etkisiz hale getirildi." dedi

İsrail ordusu Golan tepelerinde sirenlerin çaldığını bildirdi. Suriye kaynaklı iddialara göre ise Suriye bölgesinden İsrail hedeflerine 20'den fazla topçu atışı yapıldığı öne sürüldü.



İsrail ordusu Golan Tepeleri'nde sirenlerin aktive edildiğini bildirdi. Bölgeden patlama sesleri geldiği belirtildi. İsrail Ordu radyosu Suriye'deki İran yanlısı milislerin Golan'daki İsrail hedeflerine füze fırlattığını iddia etti.



El Meyadin televizyonu muhabirinin aktardığına göre, İsrail tankları El Baas kenti etrafını vuruyor, Suriye ordusu saldırıya karşılık veriyor.



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