Suriye Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından Ulusal Kanal'a "Suriye güçlerinin hedefi Afrin merkezindeki devlet dairelerini ve kamu kurumlarını terör unsurlarına karşı korumaktır" açıklaması yapıldı

Ulusal Kanal, Suriye Savunma Bakanlığı kaynakları ile görüştü.



Kaynaklar tarafından, "Suriye güçlerinin hedefi Afrin merkezindeki devlet dairelerini ve kamu kurumlarını terör unsurlarına karşı korumaktır" açıklaması yapıldı.



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