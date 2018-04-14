Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi, Ulusal Özel yayınında güvenlik kaynaklarıyla görüşmesini aktardı. Çelebi, "Güvenlik kaynaklarını söylediği çok önemli bir şey var. Güvenlik kaynakları, 'Türkiye, kesinlikle doğru bulmadığını açıklamalı' diyor. Özellikle Astana süreci devam ederken yapılan bir saldırı olduğuna dikkat çekiyor güvenlik kaynakları. Bu açıdan da Astana sürecine baltalayacak bir hamle olarak görülüyor. 'Bu daha fazla istikrarsızlık getirir' diyorlar. Bu çok önemli. Astana ile Suriye barışı bir yola girmişti. Bu, tekrar bir kaos getirebilir uyarısını yapıyorlar. Dolayısıyla üst perdede. Bunu doğru olmadığını açıklamalı şeklinde çok ciddi uyarılar var" ifadelerini kullandı

Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi, Ulusal Özel yayınında güvenlik kaynaklarından aldığı bilgileri paylaştı.



Eray Çelebi yayında şunları söyledi:



"Saldırı olduktan sonra hemen kritik kaynaklarla konuştuk. Güvenlik kaynaklarını söylediği çok önemli bir şey var. Güvenlik kaynakları, 'Türkiye, kesinlikle doğru bulmadığını açıklamalı' diyor. Bu, çok kritik bir saldırı. Özellikle Astana süreci devam ederken yapılan bir saldırı olduğuna dikkat çekiyor güvenlik kaynakları. Bu açıdan da Astana sürecine baltalayacak bir hamle olarak görülüyor. 'Bu daha fazla istikrarsızlık getirir' diyorlar. Bu çok önemli. Astana ile Suriye barışı bir yola girmişti. Bu, tekrar bir kaos getirebilir uyarısını yapıyorlar. Dolayısıyla üst perdede. Bunu doğru olmadığını açıklamalı şeklinde çok ciddi uyarılar var. Çünkü, sahada işleyen bir kritik süreç var. Mehmetçik, doğrudan orada Afrin'de, İdlib'de terör örgütlerine karşı savaşıyor."



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