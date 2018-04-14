Ulusal Kanal'da Suriye'ye emperyalist saldırıyı değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, "ABD emperyalizmine karşı Suriye'nin mücadelesini destekliyoruz. Müslümanların vurulmasını destekleyen AKP hükümetini protesto ediyoruz. Tayyip Erdoğan hükümetinden kesinlikle kurtulacağız. Amerika'nın yanında durmak, sizi müslüman yapmaz." diye konuştu

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da Baki Özilhan ile Sansürsüz Sohbet programında Suriye'ye emperyalist saldırıyı değerlendirdi.



Perinçek, "ABD emperyalizmine karşı Suriye'nin mücadelesini destekliyoruz" dedi.



Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, "Müslümanların vurulmasını destekleyen AKP hükümetini protesto ediyoruz" diye konuştu.



Doğu Perinçek, "Tayyip Erdoğan hükümetinden kesinlikle kurtulacağız" ifadelerini kullandı.



Şu anda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Erdoğan'ı alkışladığını söyleyen Perinçek, "Amerika'nın yanında durmak, sizi müslüman yapmaz" değerlendirmesinde bulundu.



Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Amerika'nın gösteriş saldırılarının kıymeti harbiyesi olmadığını belirtti.



"TÜRKİYE'DEN DESTEKLİYORUZ"



Doğu Perinçek, sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:



"1-Suriye Devleti’nin, Suriye Ordusu’nun, Suriye milletinin, kardeşlerimizin, komşularımızın yanındayız. Onlarla yüreklerimiz birlikte çarpıyor. Onların ABD emperyalizmine karşı kahramanca direnişini Türkiye’den destekliyoruz.



2-ABD’nin füzelerini memnuniyetle karşılayan Tayyip Erdoğan yönetimi Türk Milletini kesinlikle temsil etmiyor. Müslümanların vurulmasını, mazlumların vurulmasını memnuniyetle karşılayan bir yönetim Türkiye’yi temsil edemez.



3-Bu nasıl Müslümanlık? Bu nasıl komşuluk? Bu nasıl kardeşlik? Bu nasıl insanlık? İşte görüyoruz; bu hükümet Haçlıların kontrolünde olan bir hükümet! Tayyip Erdoğan yönetimi haçlının füzelerini destekleyen bir hükümet.



4-Müslüman dünyası bu haçlıyı 1200 yıldır tanıyor. Türk Milletine ve bütün insanlığa söz veriyoruz: Türkiye bu hükümetten kurtulacak ve Vatan Partisi’nin merkezinde olduğu, Suriye’ye dost, insanlığa dost, komşuluğa vefa ve sadakat gösteren bir hükümete Türkiyemizi kavuşturacağız.



5-ABD’nin bu saldırısının hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. ABD yenildi. İstediği kadar füze atsın, hiçbir füze ABD’nin yenilgisini örtemez. Suriye ABD’yi yenmiştir. İnsanlık, mazlum milletler, Batı Asya’nın mazlum halkları ve Müslüman halkları ABD’yi yenmiştir.



6-Şimdi Suriye düşmanı hükümetten kurtulma sırası Türkiye’ye gelmiştir. Tayyip Erdoğan yönetiminden kesinlikle kurtulacağız. Türk milletini Vatan Partisi'nin önderliğinde toplanmaya çağırıyoruz. Haçlı emperyalizmine karşıyız, Amerikan emperyalizmine dur diyoruz.



7-Bu hükümetin ABD saldırısını desteklemesi, aynı zamanda teröre karşı mücadeleye ağır bir darbedir. Tayyip Erdoğan’ı şu an FETÖ alkışlıyor. FETÖ ile PKK terör örgütüyle aynı safa düştüler! ABD’nin yanına düştüler.



8-AKP’nin tabanına da çağrıda bulunuyoruz. Bakanlara, milletvekillerine de çağrıda bulunuyoruz: Böyle bir hükümette, böyle bir partide yer almayın. Ey AKP’nin vatanseverleri, Amerikan emperyalizmini alkışlayan, onlara destek olan bir yönetimin kumandası altında durmayın.



9-Müslümanlık bu değildir. Şu an AKP’den istifa etmek en büyük fazilettir. Amerikan emperyalizminin yanında bulunarak faziletli olunmaz. İstediğiniz kadar namaz kılın, dua edin, Hac’ca gidin, Amerikan emperyalizminin yanında durmak sizi Müslüman yapmaz, sizi kurtarmaz.



10-Türk milleti Vatan Partisi'ne güvensin. Vatan Partisi görevinin başındadır. Kendimize güveniyoruz. Önümüz açıktır, ufkumuz açıktır. ABD’nin gösteriş saldırılarının hiçbir kıymeti harbiyesinin olmadığını önümüzdeki dönemde göreceğiz."



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