banner982
Tanker ve kuru yük gemisi çarpıştı
Tanker ve kuru yük gemisi çarpıştı
Kayıp Yusuf'la ilgili flaş gelişme
Kayıp Yusuf'la ilgili flaş gelişme
CHP'den kurultay açıklaması
CHP'den kurultay açıklaması
TSK'dan devriye açıklaması
TSK'dan devriye açıklaması

Son Dakika: Tanker ve kuru yük gemisi çarpıştı

Sivriada açıklarında gemi kazası meydana geldi

Son Dakika: Tanker ve kuru yük gemisi çarpıştı
Sivriada açıklarında bir tanker kuruyük gemisiyle çarpıştı.

Kazanın meydana geldiği bölgeye ekipler sevk edildi.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: DHA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.