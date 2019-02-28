Tarım Bakanı Pakdemirli, tanzim satışlarıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakan Pakdemirli 60 ton nohut ve 50 ton yeşil mercimek satışının tamamlandığını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Tanzim satış) Dün itibarıyla 60 ton nohut, 50 ton yeşil mercimek satışı tamamlandı, 35 ton da pirinç satılmak üzere depolara arz edilmiş oldu. Bin tonun üzerinde bakliyatımız şu anda satışa hazır. Yakın zamanda marketlerin de pazarların da tanzim satış fiyatına yaklaşacağına eminiz."



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