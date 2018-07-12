TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te toplandı ve parlamentonun 27. Başkanlık seçimine başlandı, 14.30'da oylamaya geçildi. Meclis başkanı adayları ise Binali Yıldırım, Erdoğan Toprak, Meral Danış Beştaş ve Hayrettin Nuhoğlu...

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanı seçiminde ilk tur oylama başladı. Seçimlerde AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP SiirtMilletvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam yarışıyor.



Meclis Başkanı seçimi kaç oy gerekiyor?



TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılıyor. İlk iki oylamada seçilebilmek içi üye tamsayısının üçte ikisi kadar yani 400 oy almak gerekiyor. İki turda bu oy alınamadığı taktirde üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu kadar yani 301 oy yeterli oluyor.



Üçüncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan milletvekili Başkan seçilecek.



İLK TUR TAMAMLANDI

Meclis Başkanlığı için yapılan oylamanın ilk turunda adayların aldığı oylar şöyle:

Binali Yıldırım: 331

Erdoğan Toprak: 134

Meral Danış Beştaş: 65

Hayrettin Nuhoğlu: 43

Nazır Cihangir İslam: 4

Geçersiz: 4

Toplam: 581



İKİNCİ TUR TAMAMLANDI

Meclis Başkanlığı seçiminin ikinci turunda 584 üye oy kullandı.



Binali Yıldırım: 336

Erdoğan Toprak: 131

Meral Danış Beştaş: 65

Hayrettin Nuhoğlu: 42

Nazır Cihangir İslam: 4



ÜÇÜNCÜ TURA GEÇİLDİ



TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonucu Binali Yıldırım, 28. Dönem Meclis Başkanı olarak seçildi.



Binali Yıldırım, 335 oy alarak yeni Meclis Başkanı oldu