Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 6 vagonu, raylardan çıkıp devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'dan tren kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Ceylan, "Çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz." dedi. Ceylan, Helikopter ambulanslarımız olay yerine ulaştı. Yaralıların büyük kısmı tahliye edildi." diye konuştu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamada trende 362 yolcunun olduğu bildirildi. Tren kazasının nedeni belli oldu. Ulaştırma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, tren, aşırı yağış nedeniyle menfez altındaki toprağın boşalması sonucu raydan çıktı.

Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, yolcu treninin 5 vagonunun devrildiği belirtildi. Karadan ulaşımın güçlükle yapıldığı bölgeye, ilk ulaşabilen sağlık ekipleri yaralıları müdahale etmeye başladı.



Sarılar Köyü Muhtarı Fuat Döner, kaza yerinde trenin 5 vagonunun devrildiğini gördüğünü belirterek, "Bölgeye araçla ulaşım çok zor. Benim gördüğüm kadarıyla 5 vagon raylardan çıkıp devrilmiş durumdu. Yaralılara ilk gelen sağlık ekipleri müdahale ediyor. Buradaki yaralıları tahliye etmek için havadan müdaha gerekir" dedi.



Demirören Haber Ajansı kaza yerine ulaşan ekiplerden edinilen bilgeye göre, ölülerin de olduğu bildirildi. Ancak bu konuda resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Vagonları raylardan çıkan yolcu treninin Ediren'nin Uzunköprü ilçesi -İstanbul seferini yaptığı ifade edildi.



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ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tren kazasının aşırı yağışlar nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması dolayısıyla meydana geldiği tespit edildi." denildi.



Bakanlık açıklaması şöyle;

08 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 trenin Balabanlı-Çorlu arası Km 162’de seyri esnasında, saat 17.00 sıralarında dizide bulunan 5 vagon raydan çıkarak devrilmiştir.

Kazanın aşırı yağmur yağışları nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeni ile meydana geldiği tespit edilmiştir.

Arama kurtarma ekipleri kaza yerine intikal etmiştir. Yaralılara gerekli müdahaleler hızla yapılmaktadır.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordineli bir şekilde çalışmalar başlatılmıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın ambulans helikopterleri, İçişleri Bakanlığı’nın kurtarma helikopterleri, olay yerine varmıştır. TCDD’ye ait vinçli kurtarma yardım ekibi Halkalı’dan hareket etmiş olup olay yerine gidiyor. Alpullu’dan Arama Kurtarma araçları da olay yerine sevk edilmiştir.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara’dan hareket etmiş olup, kaza yerine gitmektedir.



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda Müsteşar Suat Hayri Aka Başkanlığında kriz merkezi oluşturulmuştur. Çorlu’da ise Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan Başkanlığında kriz merkezi kurulmuş olup, bakanlığımız ile koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürmektedir. Kaza ile ilgili gelişmeler yakıdan takip edilmekte olup konuyla ilgiyi yeni bilgiler edinildikçe gerekli açıklamalar kriz merkezimiz tarafından yapılacaktır.



10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş: 73 yaralımız bulunuyor. 10 kişi hayatını kaybetti.



362 YOLCU VARDI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: Trende 362 yolcu vardı.



İLK AÇIKLAMA GELDİ

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'dan tren kazasıyla ilgili açıklama yaptı.



Ceylan, "Çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz." dedi.



Ceylan, Helikopter ambulanslarımız olay yerine ulaştı. Yaralıların büyük kısmı tahliye edildi." diye konuştu.



Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, CNN Türk yayınında "ölülerimiz var, net rakam veremiyoruz" dedi.



Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Yaralılarımızın büyük kısmını bölgeden tahliye ettik, ölüler var, şu an bir rakam veremiyorum. Aşırı yağışlardan kaynaklanan bir kaza olduğu yönünde bilgiler var. Bakanlık bu konuda kısa süre sonra bir açıklama yapacak" dedi.



ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza hakkında bilgi aldı.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ve de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ı telefonla aradı. Kaza hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elim hadisede hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar dilediği belirtildi.



BAŞBAKAN YILDIRIM BİLGİ ALDI

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada tren kazasında hayatını kaybedenlerin olduğu belirtildi.



Öte yandan Başbakan Yıldırım, tren kazasıyla ilgili Sağlık Bakanı Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ve Vali Ceylan'dan bilgi aldı.



İSTANBUL'DAN KURTARMA EKİBİ

İstanbul Büyükşehir belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 7 araç ve 24 personel, tren kazasının yaşandığı bölgeye gönderildi.



KAZANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Ankara'dan yola çıkarak olay yerine hareket etti.

Ulaştırma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, tren, aşırı yağış nedeniyle menfez altındaki toprağın boşalması sonucu raydan çıktı.

Yine bakanlığın açıklamasında trende kayıtlı 360 yolcunun olduğu belirtildi.



TSK HELİKOPTER GÖNDERDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananların hastaneye sevklerini sağlamak için bölgeye askeri helikopterler gönderildi.



AFAD BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 3-4 bölgeden arkadaşlarımız oraya ulaştı. Çok çamurlu bir alan. Ulaşması çok kolay bir yer değil. Tam rakamlar bana ulaşmadı. Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek bilgiler önemli. Arama-kurtarma ekipleri çalışmaya devam ediyor." dedi. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da bölgeye gidiyor.



ÇORLU BELEDİYESİ'NDEN KAN İHTİYACI ANONSU

Sarılar Mahallemizde meydana gelen tren kazasında yaralanan vatandaşlarımız için her gruptan acil kana ihtiyaç vardır. Vatandaşlarımızın başta Çorlu Devlet Hastanesi olmak üzere Çorlu’daki tüm hastanelere kan vermek üzere başvurmaları önemle rica olunur.



KIZILAY'DAN AÇIKLAMA

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: Çorlu ve Tekirdağ Devlet Hastaneleri, Namık Kemal Üniverisitesi ve Bölgedeki özel hastanelere 304 Ünite Kan Avrupa Bölge Kan Merkezimizden sevk edilmiştir.



ÇİFTLİKTE KRİZ MERKEZİ KURULDU

Kaza ihbarının ardından jandarma, polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitmek üzere hareket etti. Ancak bölgenin yoğun yağış alması ve yol olmaması nedeniyle ekipler kaza yerine ulaşmakta büyük güçlük çekti. Kazanın yaşandığı bölgeye ulaşan sağlık, AFAD, itfaiye ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, köylülere ait traktörlerle yakınlarda bulunan bir çiftliğe götürüldü. Çiftlikte kriz masası oluşturulurken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunduktan sonra ambulanslar ve hava ambulanslarıyla hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kazadan yara almadan ya da hafif yaralı olarak kurtulanlar da diğer yaralıları yardım etmek için büyük çaba harcadığı görüldü. Olay yerinde yaralıları hastanelere sevk etmek için çok sayıda ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın hav aambulanslarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava ambulansları da devreye sokuldu.





CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tekirdağ'daki tren kazasının ardından tahliye için ilgili tüm birimler seferber edildiğini açıkladı.