Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 6 vagonu, raylardan çıkıp devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'dan tren kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Ceylan, "Çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz." dedi. Ceylan, Helikopter ambulanslarımız olay yerine ulaştı. Yaralıların büyük kısmı tahliye edildi." diye konuştu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: Trende 360 yolcu vardı

Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, yolcu treninin 6 vagonunun devrildiği belirtildi. Karadan ulaşımın güçlükle yapıldığı bölgeye, ilk ulaşabilen sağlık ekipleri yaralıları müdahale etmeye başladı.



Sarılar Köyü Muhtarı Fuat Döner, kaza yerinde trenin 5 vagonunun devrildiğini gördüğünü belirterek, "Bölgeye araçla ulaşım çok zor. Benim gördüğüm kadarıyla 5 vagon raylardan çıkıp devrilmiş durumdu. Yaralılara ilk gelen sağlık ekipleri müdahale ediyor. Buradaki yaralıları tahliye etmek için havadan müdaha gerekir" dedi.



Demirören Haber Ajansı kaza yerine ulaşan ekiplerden edinilen bilgeye göre, ölülerin de olduğu bildirildi. Ancak bu konuda resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Vagonları raylardan çıkan yolcu treninin Ediren'nin Uzunköprü ilçesi -İstanbul seferini yaptığı ifade edildi.



360 YOLCU VARDI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: Trende 360 yolcu vardı.



İLK AÇIKLAMA GELDİ

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'dan tren kazasıyla ilgili açıklama yaptı.



Ceylan, "Çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz." dedi.



Ceylan, Helikopter ambulanslarımız olay yerine ulaştı. Yaralıların büyük kısmı tahliye edildi." diye konuştu



ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza hakkında bilgi aldı.



İSTANBUL'DAN KURTARMA EKİBİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tren kazası sonrası 6 kurtarma aracı ile 24 kurtarma personelini Çorlu'ya gönderdi.

